Serie C, l’iniziativa della Turris: biglietti gratis ai ragazzi che si vaccinano

L'iniziativa lodevole portata avanti dal presidente della Turris per le prossime quattro gare interne dei campani

Iniziativa più che lodevole quella messa in atto dalla Turris. Il club campano ha deciso di sorteggiare 20 biglietti delle prossime quattro gare interne per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni che aderiranno agli Open Day vaccinali di settembre. Il presidente Colantonio protagonista dunque di un'idea atta a sensibilizzare la somministrazione dei vaccini contro la diffusione del Covid 19. In merito proprio a tale proposta ha detto la sua anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ha applaudito la società di Torre del Greco.