Serie C, le decisioni del giudice sportivo: due giornate ad Aloi, 10 club multati

Le decisioni del giudice sportivo al termine della trentottesima e ultima giornata della regular season del campionato di Serie C

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23 E 24 APRILE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALOI SALVATORE (AVELLINO) per aver, al 41°minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone situato a circa un metro di altezza dal terreno di gioco, nel tentativo di recuperarlo colpiva l’avversario con la scarpa destra sulla nuca. Misura della sanzione in applicazione dell’art 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIGLIORINI MARCO (GUBBIO) per aver tenuto, al 33°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

VALENTINI ALEX (PRO VERCELLI) per aver tenuto, al 17°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

FIETTA GIOVANNI (PRO PATRIA) per aver tenuto, al 37°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LOLLO LORENZO (LEGNAGO SALUS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAROTTA ALESSANDRO (MODENA)

1) per avere, all’85°minuto della gara circa, fatto accesso sul terreno di gioco in compagnia delle due figlie, sebbene non fosse inserito nella distinta di gara;

2) per avere risposto in modo non corretto al responsabile della sicurezza che lo invitava a non fare accesso nell’area sopra indicata;

3) per essersi, dal 89ºminuto della gara in poi, trattenuto sulla panchina della sua Squadra unitamente alle due figlie;

4) per avere, al termine della gara, fatto accesso all’interno degli spogliatoi, nonostante non fosse inserito in distinta gara, in compagnia delle due figlie e di altri soggetti non autorizzati;

5) per avere tenuto, in tale ultima occasione, un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale prima e del Commissario di campo dopo, rivolgendo un epiteto offensivo nei confronti di quest’ultimo.

Ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate la pervicacia della condotta e le parole utilizzate. (r. proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

GIANI ELIA (FIORENZUOLA) per aver pronunciato un ’espressione blasfema mentre si trovava negli spogliatoi in segno di protesta nei confronti dell’operato arbitrale e per avere subito dopo sferrato un pugno contro la porta metallica dello spogliatoio dell’arbitro. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36 e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAMPA ENRICO (TURRIS) per avere tenuto una condotta non corretta al 25°minuto del primo tempo ed al 6°minuto del secondo tempo, in quanto in entrambe le occasioni, mentre si trovava in panchina, si allontanava dalla stessa e urinava presso un palo dell’illuminazione ubicato oltre la linea di fondo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)

COCCO ANDREA SALVATORE (SEREGNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MATERA ANTONIO (AVELLINO)

BOTTA MONTERO RUBEN ALEJANDRO (BARI)

GALLO ANDREA (FOGGIA)

LIGUORI MICHAEL (CAMPOBASSO)

DELVINO FABIO FERNANDO (VIRTUS FRANCAVILLA)

FERRARI SIMONE (GIANA ERMINIO)

BARBIERI TOMMASO (JUVENTUS U23)

BIANCU ROBERTO (OLBIA)

CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)

FERRARA ANTONIO (TARANTO)

FRANCO DANIELE (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

YABRE ABDOUL MEYKER (LEGNAGO SALUS)

DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PETERMANN DAVIDE (FOGGIA)

FERRI LUCA (FIORENZUOLA)

CITTADINO ANDREA (GUBBIO)

SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)

NAVA RICCARDO (PIACENZA)

CARGNELUTTI RICCARDO (POTENZA)

SCIAUDONE DANIELE (REGGIANA)

BALDASSIN LUCA (RENATE)

DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)

ACQUADRO ALBERTO (VIS PESARO)

MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASETTI LORENZO (ANCONA MATELICA)

SENESI YURI (PICERNO)

TERRANI GIOVANNI (PADOVA)

CANDELLORI KEVIN (CAMPOBASSO)

RAUTI NICOLA (PESCARA)

BRUZZO MICHELE (GROSSETO)

BORRELLI GENNARO (MONOPOLI)

SECULIN ANDREA (PISTOIESE)

BRENTAN MICHAEL (PRO SESTO)

RADREZZA IGOR (REGGIANA)

CICCONI MANUEL (RENATE)

PINTO PIERLUIGI (TERAMO)

SADIKI KOSOVAR (VIRTUS ENTELLA)

NALINI ANDREA (VIRTUS VERONA