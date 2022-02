Serie C, la programmazione Sky del 28° turno: otto gare in diretta, c’è il Palermo

La programmazione di Sky per il ventottesimo turno di Serie C, ecco il programma delle otto gare in diretta

⚽️

Ventottesimo turno di Serie C, otto gare in diretta televisiva su Sky Sport. Di seguito il programma completo relativo ai tre gironi:

Sabato 19 febbraio

ore 14.30 Palermo-Turris Sky Sport 257

(telecronaca Calogero Destro)

ore 14.30 Catania-Virtus Francavilla Sky Sport 258

(telecronaca Lucio Rizzica)

ore 17.30 Monopoli-Foggia Sky Sport 252

(telecronaca Paolo Redi)

Domenica 20 febbraio

ore 14.30 Trento-Padova Sky Sport 256

(telecronaca Gianluca Di Marzio)

ore 14.30 Pro Vercelli-Renate Sky Sport 257

(telecronaca Fabrizio Redaelli)

ore 14.30 Viterbese-Modena Sky Sport 258

(telecronaca Andrea Voria)

ore 17.30 Pistoiese-Carrarese Sky Sport 256

(telecronaca Elia Faggion)

Ore 17.30 Reggiana-Grosseto Sky Sport 257

(telecronaca Giovanni Cristiano)