Serie C, Juve Stabia-Foggia: Zeman cerca riscatto dopo Latina, le Vespe per i playoff

Il ventiquattresimo turno di Serie C si chiude con il posticipo del lunedì tra Juve Stabia e Foggia, in programma alle ore 21

⚽️

Lunedì 31 gennaio si chiude la 24a giornata del girone C di Serie C, in campo al "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia i padroni di casa guidati da Stefano Sottili, e il Foggia.

La gara di andata si è conclusa con il risultato di 1-1, al vantaggio gialloblu di Panico ha risposto nel secondo tempo la rete di Nicoletti. Le Vespe sono da diversi mesi fuori dalla zona playoff, attualmente occupano il dodicesimo posto in classifica con 27 punti, distanti però solamente due lunghezze dalla decima classifica, ossia il Picerno. Due punti nelle ultime tre per i campani, che non sono andati oltre il pari contro la Fidelis Andria e la matricola Campobasso.

Dopo le iniziali vicissitudini, il summit tra Zdenek Zeman e la dirigenza del Foggia ha dato esito positivo, confermato il boemo alla guida dei pugliesi. Rossoneri in trasferta con l'obiettivo di riscattare la cocente sconfitta maturata allo "Zaccheria" contro il Latina, con il risultato di 3-1 per i laziali. Trend negativo nelle ultime gare che ha rischiato di far saltare la panchina del tecnico ex Roma: solamente una vittoria nelle ultime cinque partite, poi due pareggi e due sconfitte. Nonostante ciò il Foggia mantiene ben salda la zona dei playoff, i pugliesi sono infatti appaiati all'ottavo posto insieme al Taranto.

Di seguito le probabili scelte di formazioni per Sottili e Zeman:

JUVE STABIA: Russo; Donati, Caldore, Troest, Dell'Orfanello; Altobelli, Davì; Guarracino, Stoppa, Schiavi; Eusepi.

FOGGIA: Alastra; Rocca, Girasole, Di Pasquale, Nicoletti; Garofalo, Di Paolantonio, Rizzo Pinna; Tuzzo, Ferrante, Turchetta.