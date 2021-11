Serie C, Juve Stabia-Bari: la rete di Eusepi regala il successo alle Vespe

Seconda sconfitta in campionato per il Bari. Al "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, i galletti cadono di misura contro i padroni di casa della Juve Stabia

Perde ancora il Bari dopo la sconfitta nell'ultimo turno infrasettimanale contro la Virtus Francavilla . Allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia i galletti cadono contro i padroni di casa della Juve Stabia , nel match valido per la tredicesima giornata del girone C di Serie C .

Dopo un primo tempo equilibrato, nei minuti di recupero l'episodio che sblocca la gara. Al minuto 46 tocco di mano in area barese da parte del difensore ospite Gigliotti, l'arbitro Marini concede un calcio di rigore per la Juve Stabia. L'attaccante campano Umberto Eusepi si incarica della battuta e firma il vantaggio per le Vespe, siglando anche il suo quinto gol in questo campionato.