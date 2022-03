Serie C: in contemporanea le ultime due giornate di Lega Pro. Tolleranza ridotta

In contemporanea le ultime due giornate di campionato sui campi di Serie C. E' questa la disposizione ufficializzata oggi dalla Lega Pro, con una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali

In contemporanea le ultime due giornate di campionato sui campi di Serie C. E' quanto disposto dalla Lega Pro, che con una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali, ha ratificato quanto già deliberato attraverso il Com. Uff. n.196/DIV del 09.02.2022. Di seguuto il comunicato della Lega.

"PROGRAMMAZIONE GARE

La Lega ha disposto che le gare delle ultime DUE giornate di ciascun girone del Campionato Serie C, così come programmate nel Com. Uff. n.196/DIV del 09.02.2022, abbiano inizio in contemporanea.

PERIODO DI TOLLERANZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE IN CAMPO NELLE GARE DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI CIASCUN GIRONE

La Lega ha disposto, in applicazione dell’art. 54 comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.), che venga ridotto a soli DIECI MINUTI primi il periodo massimo di tolleranza consentito alle squadre per la presentazione in campo nelle ultime DUE giornate di ciascun girone del Campionato Serie C.

Si rende noto che le predette disposizioni non troveranno applicazione per quelle gare la cui disputa venga rinviata per motivi regolamentari, sanitari o per provvedimento dell’Autorità".