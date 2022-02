Serie C, il trono dei bomber: nel Girone C comanda Moro, Brunori e Antenucci…

La classifica marcatori del campionato di Serie C 2021/2022: nel Girone C comanda Moro, seguono Brunori e Antenucci

I bomber del campionato di Serie C si stanno dando battaglia per accaparrarsi il titolo di capocannoniere del torneo di Lega Pro. A condurre nel Girone C è Luca Moro, attaccante in forza al Catania ma di proprietà del Sassuolo, che ha messo a segno ben 21 reti con 9 calci di rigore trasformati. Seguono a quota 14 Mirko Antenucci e Matteo Brunori. Quest'ultimo è stato protagonista di un inizio di 2022 straordinario, viste le sette firme d'autore messe a referto dall'ex Juventus Under 23 dalla ripresa del campionato post pausa forzata causa Covid-19.