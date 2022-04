Serie C, Ignoffo: “Palermo concreto. Con le loro ambizioni sono pericolosi per tutti”

L'ex difensore di Palermo, Foggia ed Avellino analizza il finale di campionato delle sue ex squadre in corsa ai playoff di Serie C

Giovanni Ignoffo, da calciatore ex di Palermo, Foggia ed Avellino, è intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù affrontando il tema del finale della regular season del girone C di Serie C, con uno sguardo ai prossimi play-off:

"Il Foggia ha una mentalità per cui cerca di giocare sempre tutte le partite al meglio, un ambiente mai facile. L'Avellino però ha bisogno di punti perché il Palermo potrebbe scavalcarlo, anche se il Foggia potrebbe fare i playoff anche perdendo, è chiaro quindi che ognuno cercherà di ottenere il massimo senza guardare gli altri. Il Palermo sta dimostrando sempre più concretezza e costanza di prestazioni, rischia di andare a vincere a Bari perché troverà una squadra non certo dimessa ma con stimoli diversi, forse le ambizioni del Palermo che può arrivare secondo o terzo potrebbero prevalere, una squadra che sta diventando pericolosa un po' per tutti".