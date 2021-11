Serie C, Ignoffo: “Bari favorito, Palermo e Avellino lotteranno fino alla fine”

Le dichiarazioni dell'ex tecnico dell'Avellino, Giovanni Ignoffo, in merito alle difficoltà del girone C di Serie C

Mediagol (bf) ⚽️

Giovanni Ignoffo si è soffermato sul girone C di Serie C che al momento vede il Bari al comando con Palermo e Monopoli a inseguire. L'ex difensore del Perugia ed ex tecnico dell'Avellino, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha analizzato così il momento vissuto anche dagli irpini.

"Io seconde linee ne vedo poche in questo girone, le squadre blasonate sono lì, l'Avellino sta tornando sotto. Difficile dire chi vincerà il campionato, è molto equilibrato, si può rischiare lo sgambetto su ogni campo. Io su tutte direi Bari, poi subito a seguire direi Avellino, Palermo, Catanzaro e Turris. Queste squadre magari saranno in lotta. In un campionato ci sono sempre momenti negativi per tutti, quindi chi riuscirà a gestire meglio questi momenti la spunterà".