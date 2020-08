Serie C, grande attesa per il derby Palermo-Catania: corsa contro il tempo in casa Trapani. I dettagli

Le squadre siciliane protagoniste del prossimo campionato di Serie C.

Dopo ben 7 anni tornerà il derby fra Palermo e Catania, questo è il primo dato che salta all’occhio dei tifosi siciliani che attendono di conoscere le date della prossima stagione di terza serie, che vedrà coinvolte ben tre squadre isolane. Oltre alle due già citate, infatti, dovrebbe aggiungersi anche il Trapani che però deve ancora regolarizzare l’iscrizione al campionato entro e non oltre il 24 agosto. Tuttavia, “l’attuale proprietà granata ha annunciato l’intenzione di disimpegnarsi”, scrive l’odierna de ‘La Repubblica’. Dunque, il rischio per la società granata è che si prospetti lo stesso quadro che è avvenuto per la Sicula Leonzio, che nonostante avesse ottenuto sul campo la Serie C ha deciso di rinunciarci. In attesa di capire come e quando tale situazione si evolverà, la partita più attesa resta come sempre quella tra i rosanero e i rossoblu: il prossimo derby per loro sarà l’ottantacinquesimo disputato fra Serie A, B, C e Coppa Italia: “il bilancio vede il Palermo avanti con venticinque vittorie e novantasette reti realizzate contro i venti successi e ottantanove gol del Catania”, si legge.

Hanno meno storia invece gli altri due derby: quello che dovrebbe vedere protagoniste il Palermo contro il Trapani e il Catania sempre contro i granata. “L’ultima volta che i rosanero hanno affrontato il Trapani, Roberto Boscaglia era ancora l’allenatore dei trapanesi, si giocava in B ed era il 2014. Anche in questo caso il bilancio è a favore dei rosanero: quattordici precedenti, nove vittorie contro due per il Palermo”. Invece per Catania e Trapani l’ultimo confronto risale a due campionati fa con quattro partite fra stagione regolare e playoff che lanciarono i granata verso la B.

Al momento, fra i tre, il club di Viale del Fante è quello più organizzato. A breve, infatti, i rosanero dovrebbero ufficializzare Roberto Boscaglia che proprio ieri ha rescisso con la Virtus Entella; nel frattempo, il nuovo tecnico ha già iniziato a costruire la squadra: hanno firmato i due attaccanti Andrea Saraniti e Nicola Valente e ha rinnovato il regista Malaury Martin. Per quanto riguarda il Catania è arrivato l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore Giuseppe Raffaele. Il Trapani, invece, è quello più in bilico in quanto Alivision ha comunicato al sindaco Giacomo Tranchida la volontà di disimpegnarsi. Adesso tra i potenziali ci sono il finanziere romano Giorgio Heller, l’ex presidente che aveva fatto da tramite per l’arrivo di Alivision e infine la catena di supermercati Tigre, del gruppo Gabrielli, e Andrea Bulgarella già patron granata negli anni Novanta.

