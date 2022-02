Serie C, Giudice Sportivo: un turno a Di Nunzio della Turris, Luperini in diffida

Il giudice sportivo di Serie C ha reso note le disposizioni disciplinari relative al venticinquesimo turno di Lega Pro: un turno a Di Nunzio della Turris he salterà il match del Babrbera contro il Palermo. Luperini in diffida

Dopo il ventisettesimo turno del campionato di Serie C, sono state rese note le relative decisioni del Giudice Sportivo, diramate quest'oggi attraverso una nota emessa sui canali ufficiali della Lega Pro. Di seguito le decisioni inerenti l'ultimo turno di campionato.

"In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate dal Giudice Sportivo le seguenti sanzioni disciplinari:

€ 500 TURRIS per avere i suoi sostenitori lanciato all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d’acqua semipiena aperta senza tappo, senza colpire alcuno (r. proc. fed., r.c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BUBAS NICOLAS SERGIO (FIDELIS ANDRIA)

per atto di violenza nei confronti di un avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza di gioco, tirava i capelli ad un avversario facendolo cadere a terra.

MANZI CLAUDIO (TURRIS)

per atto di violenza verso un avversario in quanto, a gioco fermo, colpiva con uno schiaffo al collo un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D’ANGELO MASSIMO (PICERNO)

per aver proferito una frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro.

BUCOLO ROSARIO ALESSANDRO (POTENZA)

per aver commesso un fallo di reazione ad un atto di violenza ricevuto.

MATERA ANTONIO (AVELLINO)

per grave fallo di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIANCO RAFFAELE (BARI)

CASOLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA)

IDDA RICCARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)

MASTROPIETRO FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (POTENZA)

DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DETTORI FRANCESCO (PICERNO)

DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)

PATIERNO FRANCESCO COSIMO (VIRTUS FRANCAVILLA)

MERCADANTE MARIO (MONOPOLI)

NATALUCCI ANTONIO (MONOPOLI)

ZANINI MATTEO (PAGANESE)

LUPERINI GREGORIO (PALERMO)"