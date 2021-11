Serie C-Gironi A-B, comandano Reggiana e Sudtirol: le classifiche aggiornate

Oggi sabato 13 novembre in campo la Serie C, nei match validi per la quattordicesima giornata dei gironi A e B. Vince il Mantova sulla Pro Sesto, bene Siena e Pontedera

⚽️

Serie C oggi in scena con gli anticipi dei gironi A e B, validi per la quattordicesima giornata di campionato.

Nel girone A in campo nel derby lombardo Mantova e Pro Sesto. I padroni di casa si impongono di misura grazie alla rete nel primo tempo di Gerbaudo. Domenica 14 settembre la capolista Sudtirol dell'ex calciatore del Palermo, Jeremie Broh, affronta in trasferta il Seregno. La compagine altoatesina guida la classifica da imbattuta con 33 punti, a +6 dalla FeralpiSalò seconda.

Di seguito la classifica aggiornata dopo il match di oggi:

Sudtirol 33

Feralpisalò 27

Padova 27

Renate 26

Pro Vercelli 20

Triestina 19

AlbinoLeffe 18

Juventus U23 18

Lecco 17

Piacenza 16

Seregno 15

Trento 15

Fiorenzuola 15

Pro Patria 14

Mantova 14*

Virtus Verona 13

Pergolettese 12

Giana Erminio 11

Legnago 11

Pro Sesto 11*

*una partita in più

Nel girone B oggi in campo cinque gare. Alle 14.30 in campo Siena e Viterbese, impegnati rispettivamente con Olbia e Pontedera. I bianconeri si impongono per 3-2 sulla compagine sarda, tornano quindi a vincere dopo la sconfitta contro il Modena. I laziali cadono invece in casa contro il Pontedera, gli ospiti guadagnano i tre punti vincendo 2-3. Alle 15 pareggio tra Carrarese e Ancona-Matelica. Alle 17.30 in campo nel derby abruzzese Pescara e Teramo, poi Gubbio-Lucchese.

Comanda il girone la Reggiana, imbattuta con 31 punti. Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi anticipi del sabato:

Reggiana 31

Modena 27

Cesena 25

Siena 23 *

Ancona-Matelica 21 *

Pescara 20

Imolese 19

Virtus Entella 19

Vis Pesaro 18

Gubbio 18

Pontedera 18 *

Lucchese 17

Olbia 16 *

Carrarese 16 *

Teramo 14

Pistoiese 13

Montevarchi 13

Fermana 12

Grosseto 10

Viterbese 7 *

*una partita in più