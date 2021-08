Serie C-Girone C, tutte le partite in diretta: dove vedere i match della 1^ giornata

La Serie C è pronta a partire con la 1^ giornata, spalmata tra Sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 agosto

⚽️

La Serie C è pronta a riprendersi la scena.

Archiviato il primo turno di Coppa Italia, le squadre del Girone C di Serie C scaldano i motori in vista dell'inizio del campionato di Lega Pro 2021/22, che prenderà il via nella giornata di oggi. 10 in totale i match che si disputeranno nel primo week-end di agosto che sanciranno a tutti gli effetti l'avvio della nuova stagione.

Catania e ACR Messina, subito in campo negli anticipi del sabato, saranno impegnate rispettivamente contro Monopoli e Paganese. In campo anche il Foggia di Zdenek Zeman con il Monterosi, che si appresta a disputare la sua prima stagione in Serie C. 6, invece, i match in programma domenica 29 agosto alle 20:30: Avellino-Campobasso, Catanzaro-Virtus Francavilla, Fidelis Andria-Juve Stabia, Taranto-Turris, Vibonese-Az Picerno e infine Palermo-Latina. A chiudere la prima giornata di Serie C sarà il posticipo fra Potenza e Bari in programma lunedì 30 agosto alle ore 21:00.

Le sfide saranno trasmesse tutte in diretta streaming e on demand, ad eccezione di Potenza-Bari: il posticipo di lunedì sera, infatti, sarà trasmesso in chiaro sulla Rai e sarà visibile in diretta tv su Raisport (canali 57 e 58 del digitale terrestre). Sarà inoltre possibile potere guardare la gara in live streaming su internet, collegandosi al sito di "Raisport", attraverso il servizio Raiplay e sull'app della Rai. Tre invece i match del girone C disponibili per gli abbonati al pacchetto Sky calcio e visibili contestualmente in pay per view per tutti coloro che vorranno usufruire del servizio: Monopoli-Catania che sarà trasmessa nel canale 255 di "Sky Sport" e le due sfide Monterosi Tuscia-Foggia e Palermo-Latina, rispettivamente in programma sabato alle 20:30 e domenica alle 20:30, che saranno visibili nel canale 256 della piattaforma.