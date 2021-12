Serie C-Girone C, Tateo: “Cianci ok con Vivarini. Il Bari e il pareggio a Palermo…”

Le dichiarazioni del noto agente Giovanni Tateo circa il Girone C di Serie C: dal percorso del Bari di Mignani al Catanzaro di Vivarini

Così il noto agente Giovanni Tateo che - intervistato ai microfoni di uscatanzaro.net - ha fatto il punto della situazione circa il Girone C di Serie C . " Il Monopoli ormai è da tre-quattro anni che si sta confermando ad alti livelli e sta facendo dei campionati importanti. La dirigenza ha lavorato bene in estate individuando gli innesti giusti, il nuovo mister sta dando una spinta in più e stanno facendo un campionato importante", ha proseguito Tateo .

Spazio anche ad un commento sull'andamento del suo assistito Cianci, ex ariete del Bari ora in forza al Catanzaro: "Vazquez e Cianci con Vivarini stanno trovando più spazio, questo è già molto importante. La doppia operazione fatta in questa estate prevedeva proprio Vazquez-Cianci come coppia d’attacco, così purtroppo non è stato e sinceramente se fosse rimasto Calabro in panchina avremmo optato per il trasferimento di uno o dell’altro", ha chiosato Tateo.