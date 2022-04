Serie C-Girone C, Raffaele: “Ecco la favorita per il secondo posto. Il Palermo…”

Le parole del tecnico Giuseppe Raffaele, in vista dei playoff

Il campionato del girone C di Serie C è entrato nel vivo, con quattro di giornate dal termine tutti i verdetti sono ancora da scrivere. Lo sa bene il tecnico Giuseppe Raffaele che, intervistato da Radio Punto Nuovo , ha parlato in vista dei playoff analizzando il percorso delle squadre in lotta per il secondo posto.

"Sul finire del campionato, si sono proposte le squadre che alla vigilia si pensava potessero essere protagoniste. Catanzaro, Avellino e Palermo, pensavo che però potessero impensierire di più il Bari. Però diciamo che i pronostici sono stati rispettati. Ora ci sono i playoff, certo, arrivare secondi, sarebbe importante, ma alla fine, tra secondi, terzi, quarti, cambia non tanto, l'importante è arrivare bene, con la giusta condizione, con la giusta mentalità e magari recuperare qualche calciatore importante. Chi la spunterà per il secondo posto? Non saprei. Dal calendario direi Catanzaro, ma può accadere di tutto, abbiamo visto che lo stesso Catanzaro ha perso qualche settimana fa in casa col Monterosi, quindi occhio alle sorprese e il calendario può dire tutto o niente. Io ricordo che quando facemmo quarti 2 anni fa, con il Potenza, ai playoff incontrammo poi la Reggiana, che fece seconda nel girone B, e aveva riposato. La Reggiana arrivò non bene, non era in partita e passarono contro di noi con un pareggio, con noi che fallimmo un gol importante nel finale. Già la gara dopo giocò meglio e poi in finale con il Bari strappò una vittoria meritata, perché li mise davvero in difficoltà. Con questo voglio dire, che spesso arrivare secondi e trovare una squadra che già ha giocato, può essere pericoloso. Certo, il secondo posto ti dà un buon vantaggio, perché con un pareggio vai subito in semifinale, però se incontri una squadra che arriva bene, puoi soffrire e andare anche a casa. E' successo tante volte. Dico che il Catanzaro è il favorito per fare secondo, ha una squadra forte, ha Iemmello, ha giocatori di qualità. Il Palermo sta bene, Baldini ha cambiato le cose, ha dato mentalità alla squadra, può dire la sua, ma il fatto che ha solo una partita da giocare, a Bari tra l'altro, credo che possa tagliarli dai giochi. Poi c'è l'Avellino, che ha bisogno di trovare la giusta condizione di alcuni giocatori. Parlo di Maniero che sta fuori, Di Gaudio è stato fermo per mesi, lo stesso Murano non è al meglio. Se l'Avellino ritrova questi giocatori al massimo per i playoff, può essere tra le favorite".