Serie C-Girone C, oggi in scena sei partite: il programma della prima giornata

Sono sei le partite in programma questa sera per quanto riguarda il Girone C di Serie C: il programma completo

⚽️

Il programma del primo turno. Con le gare Paganese-Acr Messina (4-4), Monopoli-Catania (3-0) e Monterosi-Foggia (0-0) ha preso ieri il via la prima giornata del Girone C di Serie C. Sei le sfide in scena questa sera: Avellino, Catanzaro e Palermo ospiteranno rispettivamente Campobasso, Virtus Francavilla e Latina. La Juve Stabia giocherà in casa della Fidelis Andria, mentre Taranto e Turris si affronteranno allo Stadio "Erasmo Iacovone". La Vibonese, infine, sfiderà il Picerno, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia Serie C contro gli uomini di Filippi. La prima giornata si chiuderà lunedì sera con Potenza-Bari.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 28 agosto

Paganese-Acr Messina 4-4

Monopoli-Catania 3-0

Monterosi-Foggia 0-0

Domenica 29 agosto ore 20.30

Avellino-Campobasso

Catanzaro-Virtus Francavilla

Palermo-Latina

Fidelis Andria-Juve Stabia

Taranto-Turris

Vibonese-Picerno

Lunedì 30 agosto ore 21.00

Potenza-Bari