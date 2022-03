Serie C-Girone C: non si ferma il Bari, pari Francavilla e ko Turris. La classifica

Il Bari di Mignani consolida il primato in classifica, solo un pareggio tra Latina e Virtus Francavilla e ko Turris contro il Monterosi Tuscia

E' passata all'archivio la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C. Vittoria di misura per la capolista Bari che si è imposta per uno a zero contro la Juve Stabia grazie alla rete di Antenucci che avvicina sempre di più i Galletti all'obiettivo Serie B. Pari deludente della Virtus Francavilla che non è andata oltre lo zero a zero sul campo del Latina. Pareggio per uno a uno tra Catania e Campobasso e sconfitta per la Turris contro il Monterosi Tuscia. Vittoria strabiliante, invece, del Foggia di Zeman che ha battuto per uno a quattro la Paganese in trasferta.