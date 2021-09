Serie C-Girone C, lunedì il posticipo Catanzaro-Catania: etnei a caccia dei tre punti

Il posticipo di lunedì sera alle ore 21 chiuderà la quinta giornata del Girone C di Serie C. Allo stadio "Nicola Ceravolo" si affronteranno Catanzaro e Catania per la seconda volta in stagione, dopo la vittoria del calabresi in Coppa Italia

La quinta giornata del Girone C di Serie C si giocherà quasi interamente oggi, domenica 26 settembre, con in programma nove partite su dieci. A chiudere il turno saranno, invece, Catanzaro e Catania: le due compagini si sfideranno lunedì sera, alle ore 21:oo, fra le mura dello Stadio "Nicola Ceravolo". Le due formazioni si sono già affrontate in questo avvio di stagione, in occasione del secondo turno di Coppa Italia Serie C, con i giallorossi che hanno battuto il Catania per 1-0 grazie al gol messo a segno in extremis, nei minuti di recupero, da Monterisi.

Il Catanzaro è ancora imbattuto in campionato, appaiato in classifica a quota 6 punti, frutto del successo contro la Virtus Francavilla alla prima giornata e di tre pareggi contro Palermo, Potenza e Picerno. La compagine calabrese si è presentata ai nastri di partenza tra le grandi favorite per la promozione in Serie B, protagonista di un mercato "faraonico". Una rosa quasi del tutto rivoluzionata, acquisti d'esperienza per la categoria, tra lui l'attaccante Pietro Cianci, a lungo corteggiato dal Palermo di Dario Mirri, ed i trequartisti Francesco Bombagi e Federico Vazquez.

La stagione del Catania non è invece iniziata nel migliore dei modi, con tre sconfitte su quattro gare disputate, contro Bari, Paganese e Monopoli, intervallate dalla vittoria per 2-0 conquistata contro la Fidelis Andria. Dopo un'estate travagliata a causa delle discusse vicende societarie, la dirigenza rossazzurra è riuscita ad allestire una squadra comunque competitiva per la Serie C, con acquisti mirati: da Leon Sipos, autore fin qui di due gol, il giovane attaccante classe 2000 ex Padova, Luca Moro, anche lui già a segno quest'anno, e infine l'esperto difensore centrale Tommaso Ceccarelli.

Le due squadre si affrontano nel Monday Night con obiettivi opposti: i padroni di casa vogliono continuare la striscia positiva di risultati per rimanere attaccati al treno delle prime posizioni, mentre gli etnei cercano la seconda vittoria in stagione per risalire dalla zona calda della classifica.