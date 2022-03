Serie C-Girone C: le formazioni ufficiali di Messina-Catanzaro e Taranto-Avellino

Le formazioni ufficiali dei due match validi per la 32esima giornata del Girone C di Serie C, in programma questo pomeriggio alle 14:30

Turno infrasettimanale per la Serie C, che scenderà in campo con tutti e tre i suoi gironi. Tra martedì 15 e giovedì 17 marzo andranno in scena tutti i match della 32^ giornata di campionato. Ad aprire le danze, per il girone meridionale, saranno ACR Messina-Catanzaro e Taranto-Avellino, che si affronteranno in contemporanea alle 14:30.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due sfide:

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Riccardi, Tomassini, Benassai, Ferrara; Mastromonaco, Marsili, Civilleri; Santarpia, Saraniti, Giovinco. A disp.: Antonino, Loliva, Granata, Turi, Cannavaro, Maiorino, Manneh, Pacilli. All.: Lentini.AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Bove, Scognamiglio; Rizzo, Carriero, De Francesco, Kragl, Mignanelli; Kanoute, Plescia. A disp.: Pane, Pizzella, Dossena, Stanzione, Mastalli, Maniero, Micovschi, Mocanu, Tarcinale. All.: Gautieri.

MESSINA: Lewandowski, Trasciani, Carillo, Celik, Fazzi, Damian, Rizzo, Fofana, Statella, Goncalves, Busatto. Allenatore: Raciti. CATANZARO: Nocchi, Scognamillo, Fazio, Gatti, Bjarkason, Verna, Maldonado, Carlini, Vandeputte, Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini.