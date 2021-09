Serie C (girone C), l’analisi di Colomba: “Avellino, Bari e Catanzaro le favorite”

Le parole dell'ex tecnico dell'Avellino in merito alle squadre favorite per la promozione diretta

Il girone C del campionato di Serie C è senza dubbio il più equilibrato e incerto dell'intero panorama concernente la terza serie italiana. Diverse squadre lotteranno per la vittoria finale e di conseguenza per conquistare un posto nella prossima Serie B. In merito proprio alle squadre favorite ha detto la sua l'ex tecnico di Bologna e Avellino, Franco Colomba, che a Radio Punto Nuova ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.