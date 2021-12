Serie C-Girone C, Lamazza: “Bari? Non vedo squadre che possano riprenderlo”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex direttore sportivo fra le altre di Acr Messina e Cavese: "Il Bari può raggiungere il suo obiettivo"

Mediagol (nc) ⚽️

"Non condivido l'esonero di Calabro. Non tanto per Vivarini che è un allenatore preparato ma Calabro stava facendo bene e poteva arrivare tra le prime tre. Mi sembra più un cambiamento dettato dai malumori dalla piazza che dalla dirigenza. Volevo fare invece i complimenti al presidente dell'Avellino che non si è fatto influenzare e a breve centrerà il suo obiettivo che è arrivare tra le prime tre". Lo ha detto Francesco Lamazza, intervistato ai microfoni di "Tutto C". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo fra le altre di Acr Messina e Cavese: dalle prestazioni offerte fin qui da Bari e Monopoli, al momento della compagine giallorossa. Ma non solo... "Se ci saranno altri stravolgimenti? Sì, penso che ce ne saranno altri", ha proseguito.

MESSINA E BARI -"E' tornato in C dopo tanti anni di purgatorio e vederla in questa condizione fa male. Spero che ci sia più chiarezza nei confronti della piazza, mi sembra che vi sia un braccio di ferro tra Lo Monaco e la società. Che partita sarà la prossima? Va sul campo del Taranto, una matricola che sta facendo vedere un bel gioco e fa bene a credere nei playoff. E' l'anno giusto per il Bari? Sembra di sì, Polito ha fatto un grande lavoro e non vedo al momento squadre che possano riprenderlo. Deve dare ancora più continuità soprattutto in trasferta ma è una squadra solida nonostante i tanti nuovi. Ci sta considerando le pressioni che possa avere qualche defaillance ma mi sembra una squadra quadrata che può raggiungere il suo obiettivo", le sue parole.

MONOPOLI -"Giusto definire il Monopoli una sorpresa? Non lo è perchè ha un grande allenatore che sta dimostrando tutto il suo valore e una società che merita un plauso per come permette agli allenatori di esprimersi al meglio. Quali sono le squadre che più mi hanno impressionato? Modena e Reggiana su tutte, restando nel girone A il Renate ogni anno si conferma nelle zone alte della classifica ogni anno. Nel girone C vedo squadre come il Monopoli ma anche la stessa Virtus Francavilla che stanno esprimendo un buon calcio. E' un bel campionato", ha concluso Lamazza.