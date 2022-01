Serie C-Girone C, la Top 11 di Eleven Sports: c’è anche un calciatore del Palermo

Ecco la Top 11 stilata da Eleven Sport relativamente al Girone C del campionato di Serie C: il Bari la squadra più rappresentata

La Serie C, nel 2022, non è ancora scesa in campo. E non scenderà in campo nemmeno la prossima settimana. Lo ha annunciato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in ragione dell'emergenza Covid-19. Il battesimo di Silvio Baldini sulla panchina del Palermo, dunque, non avrà più luogo il prossimo 16 gennaio. Il Palermo, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", avrebbe dovuto affrontare il Taranto dell'ex Andrea Saraniti. Ma anche la terza giornata di ritorno è stata rinviata a causa dell'aumento dei contagi.