Serie C-Girone C, il programma odierno: da Palermo-Catanzaro a Latina-Foggia

Tanti match di cartello validi per la quarta giornata del Girone C di Serie C

⚽️

La quarta giornata del Girone C di Serie C si è aperta ieri con il pareggio a reti bianche tra Juve Stabia e Campobasso e si chiuderà lunedì con il posticipo in cui si affronteranno Monopoli e Avellino. Quest'oggi, sono in programma ben otto match dalle mille e più sfumature. Di seguito, il planning completo con gli orari delle partite in questione.

ACR Messina-Virtus Francavilla 14.30

Catania-Bari 14.30

Latina-Foggia 14.30

Paganese-Taranto 14.30

Palermo-Catanzaro 14.30

Potenza-Monterosi Tuscia 14.30

Turris-Picerno 14.30

Fidelis Andria-Vibonese 17.30