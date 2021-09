Serie C-Girone C, il mercato non si ferma: Fidelis Andria, occhi su due svincolati

Laverone ed Alcibiade sono i due nomi caldi per andare a rinforzare l'organico biancoazzurro

Nonostante la finestra estiva di trasferimenti si sia chiusa ormai da due settimane, il mercato degli svincolati non si ferma. Diversi i giocatori ancora senza una squadra e in cerca di nuove sistemazioni nelle quali dimostrare il loro effettivo valore. Un primo nome sarebbe quello di Lorenzo Laverone, esterno destro classe '89 liberatosi dalla neopromossa in Serie B Ternana e alla ricerca di una nuova avventura professionale. Il club pugliese punta forte il giocatore ex Arezzo, utile per rinforzare la rosa a disposizione Gigi Panarelli anche sotto il profilo dell'esperienza. Laverone, infatti, vanta circa 300 presenze tra i professionisti e potrebbe quindi dare un rilevante contributo alla franchigia biancoazzurra. Il dialogo tra l'entourage de giocatore e la società è attualmente in corso, con quest'ultima che - secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com - sarebbe intenzionata a chiudere a giorni.