Serie C-Girone C: Il Catanzaro vince a Catania. Tris Avellino col Potenza. Ok Turris

I risultati delle partite delle 17.30 della ventiquattresima giornata di campionato Serie C girone C 2021/2022

Sono maturati anche i risultati dei match validi per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C, in programma alle 17.30. Negli anticipi delle 14.30, la capolista Bari ha espugnato il campo della Paganese, consolidando il primo posto in classifica. Il Messina ed il Picerno si sono divise la posta in palio. La Turris con il risultato di 2-0 ha superato l'ostacolo Vibonese grazie alle reti di Tascone, su rigore, e di Leonetti. L'Avellino è partito bene grazie al guizzo di Maniero, a cui però è seguito lo sfortunato gol di Scognamiglio che è valso il pareggio del Potenza. La compagine di Braglia è comunque riuscita a portare a casa i tre punti grazie alle reti di Murano e Micovschi che hanno fissato il risultato sull'1-3. Il Palermo è tornato alla vittoria grazie alle marcature dei due nuovi innesti del mercato di gennaio, Damiani e Felici, i quali hanno steso il Monterosi Tuscia. Campobasso corsaro ad Andria contro la Fidelis, grazie alla firma di Tenkorang. Pareggio a reti bianche tra Latina e Taranto, match per il centro classifica. Cade il Catania al "Massimino" conto il Catanzaro, con il gol del solito Moro che non è bastato a recuperare i gol di Biasci e di Vandeputte. Il Monopoli pareggia contro la Virtus Francavilla, con entrambe le compagini che sono state superate in classifica da alcune dirette concorrenti. Di seguito, risultati e classifica aggiornata del Girone C di Serie C.