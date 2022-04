SERIE C-GIRONE C, FOGGIA-CATANZARO 2-6: VIVARINI VA A -2 DAL PALERMO. LA CLASSIFICA

Nella gara valevole per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C, il Catanzaro strapazza il Foggia e si porta al terzo posto in classifica a meno due lunghezze dal Palermo di Silvio Baldini

Il gol di Curcio al 6' minuto di gioco aveva lasciato presagire un ben altro epilogo per il Foggia di Zeman che allo stadio "Pino Zaccheria" è stato letteralmente strapazzato dal Catanzaro di Vivarini che ha rifilato ben sei reti all'incolpevole Dalmasso. Una partita senza storia che ha visto dominare Iemmello e compagni che con questi tre punti si portano al terzo posto in classifica nel Girone C di Serie C a pari punti con l'Avellino di Gautieri e a due lunghezze dal Palermo di Silvio Baldini. Va comunque sottolineato che il Catanzaro - così come la squadra Irpina - avrà una gara in più da disputare rispetto ai rosanero che non giocheranno il derby contro il Catania a causa dell'espulsione dal torneo di Serie C del club etneo.

Gli ultimi minuti di partita allo "Zaccheria" sono stati condizionati da diverse invasioni di campo da parte dei tifosi del Foggia che si sono scagliati contro l'ex Iemmello, protagonista assoluto della partita con una doppietta che ha, di fatto, ipotecato la vittoria dei calabresi già nella prima frazione di gioco.

Di seguito, la classifica aggiornata del Girone C di Serie C.

FOGGIA-CATANZARO 2-6

6' Curcio (F), 7' Iemmello (C), 25' Biasci (C), 39' Vandeputte (C), 46' Iemmello (C), 59' Biasci (C), 75' Gatti (C), 76' Garofalo (F)

LA CLASSIFICA DEL GIRONE C DI SERIE C

74 BARI

63 PALERMO *

61 CATANAZARO

61 AVELLINO

55 VIRTUS FRANCAVILLA **

55 MONOPOLI

50 MONTEROSI TUSCIA

48 FOGGIA

47 JUVE STABIA

46 PICERNO

43 CAMPOBASSO

43 TURRIS **

41 LATINA

39 ACR MESSINA *

37 TARANTO

35 POTENZA

29 FIDELIS ANDRIA

26 PAGANESE

21 VIBONESE

0 CATANIA

*Una partita in più giocata

**Una partita in meno giocata