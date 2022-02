Serie C-Girone C, Drago: “Catanzaro ha continuità, Avellino ok. Baldini a Palermo…”

Le dichiarazioni di Massimo Drago, ex allenatore di Cesena e Reggina, a proposito della classifica nel girone C di Serie C, in particolare sulla situazione dell'Avellino

La classifica nel girone C di Serie C è più corta giornata dopo giornata, se alcune settimane fa il Bari capolista sembrava ormai in fuga, adesso la situazione è cambiata. I galletti hanno fatto qualche passo falso, l'ultimo contro il Campobasso, che contemporaneamente all'ottimo rendimento di Catanzaro e Virtus Francavilla, ha portato i calabresi a sei punti di distanza dai biancorossi. Subito dietro l'Avellino e il Palermo, rispettivamente al quarto e quinto posto, ancora in corsa per il primato. Di seguito le dichiarazioni di Massimo Drago, ex allenatore tra le altre di Reggina, Crotone e Cesena, che fa il punto sulla graduatoria del girone C e in particolare proprio sulla compagine irpina, ai microfoni di SportChannel:

"In questo momento la squadra che ha maggior continuità è il Catanzaro, l'Avellino ha cambiato allenatore e ha bisogno di un periodo di assestamento. Gautieri è molto bravo e preparato ma ha bisogno di tempo e vedo più una lotta tra Bari e Catanzaro. Avellino-Catania sarà complicata perché gli etnei vengono da una sconfitta interna, da una situazione societaria particolare, non hanno neanche pressione perché la gente è compatta attorno al futuro della società e non c'è pressione sulla squadra. Molto bravo Baldini a mantenere il gruppo unito ma la situazione societaria fa sì che la piazza sia meno esigente sui risultati. Gautieri ha giocatori adatti al suo modulo, in una situazione di classifica buona nei playoff può giocarsela alla grande. Devono arrivarci nella miglior posizione possibile perché puoi saltare direttamente alle fasi finali più fresco di altre società"