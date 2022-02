Serie C-Girone C: Colpaccio Messina a Bari. Ok Catanzaro e J.Stabia, cade il Monopoli

I risultati delle partite delle 17.30 della venticinquesima giornata di campionato Serie C girone C 2021/2022, con classifica aggiornata

Sono maturati anche i risultati dei match validi per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, in programma alle 17.30. Negli anticipi delle 14.30, il Catania di Francesco Baldini ha espugnato il campo di Torre del Greco contro la Turris con un 1-3 in cui non è mancata la firma del solito Moro. Pareggio a reti bianche, invece, tra Vibonese e Paganese, con i calabresi che a venti minuti dalla fine sono rimasti in inferiorità numerica, causata dall'espulsione di Curiale.