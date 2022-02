Serie C-Girone C, Catanzaro infermabile. Catania ok sul Francavilla. Cade la J.Stabia

Di seguito i risultati della ventottesima giornata di Serie C girone C. Il Palermo ne fa 5 alla Turris, il Catanzaro vince ancora

Un super Palermo ha lasciato alle spalle la batosta di Foggia ed ha rifilato una "cinquina" alla Turris, con la compagine di Silvio Baldini che è salita momentaneamente al quarto posto. Il Catanzaro non si ferma, Vivarini resta al secondo posto e vince la sua terza partita consecutiva con il medesimo risultato: 1-0. A farne le spese stavolta è stato il Taranto, con la rete siglata da Fazio. Si è divertito anche il MonterosiTuscia che ha superato in scioltezza la sfida contro Paganese con netto 0-3, allontanandosi dalla zona play-out in cui staziona proprio la compagine campana. Il Picerno si coccola Reginaldo, ancora una volta match-winner, mandando ko la Juve Stabia. Il Catania vince ancora e lo fa contro un avversario di spessore come la Virtus Francavilla grazie alla firma decisiva di Biondi, facendo un favore proprio ai rivali del Palermo.