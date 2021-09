Serie C-Girone C: Catanzaro-Catania posticipo della 5ª giornata: probabili formazioni

Big match del Girone C di Serie C, in programma alle ore 21.00 allo Stadio "Ceravolo" tra Catanzaro e Catania. Probabili formazioni e numeri delle due compagini che si sfideranno sotto la direzione di gara del signor Alessandro Di Graci di Como

⚽️

A chiudere il programma della quinta giornata del girone C di Serie C sarà Catanzaro-Catania, big match del raggruppamento del centro-sud della terza divisione della Lega Pro. Allo stadio "Nicola Ceravolo" si sfidano due squadre con obiettivi diversi che stanno vivendo momenti diametralmente opposti.

Da una parte i giallorossi di guidati dal tecnico Antonio Calabro, che puntano al possibile approdo in Serie B ma reduci da un avvio di stagione tutt'altro che esaltante. I calabresi sono, tuttavia, imbattuti in campionato ma dopo il successo all'esordio contro la Virtus Francavilla hanno poi collezionato soltanto tre pari di fila contro Picerno, Potenza e Palermo. Ciò che balza all'occhio è la poca concretezza in fase offensiva, testimoniata dal solo gol realizzato nelle ultime tre giornate su calcio di rigore da Pietro Cianci.

Sul fronte opposto, il Catania versa in grande difficoltà, in ragione di una situazione societaria non florida che ha condizionato le strategie in fase di calciomercato, tanto da relegare gli etnei nei bassifondi della classifica. La squadra allenata da mister Francesco Baldini, grazie alla doppietta realizzata da Sipos, ha conquistato la sua unica vittoria della stagione contro la Fidelis Andria nel corso della seconda giornata di Lega Pro. Successivamente sono arrivate tre sconfitte consecutive contro Monopoli, Paganese e Bari.

In qualità di direttore di gara, perla sfida in programma questa sera alle ore 21.00 al "Nicola Ceravolo", è stato designato il sig. Alessandro Di Graci della sezione di Como, che sarà coadiuvato dagli assistenti ufficiali Thomas Miniutti di Maniago e Rosario Caso di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale sarà invece Marco Russo della sezione di Torre Annunziata. Per il fischietto lombardo sono duei precedenti con entrambe le compagini. Per quanto concerne il Catania, il primo risale al primo settembre 2019, nel 2-1 inflitto in campionato alla Virtus Francavilla con reti rossazzurre siglate da Lodi - su rigore - e Sarno. Il secondo è relativo alla stagione scorsa, con il pari per 1-1 maturato a Vibo Valentina contro la Vibonese, durante la quale Sarao siglò la rete che regalò agli etnei il punto dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa messo a segno da Plescia. Due anche i precedenti con il Catanzaro per l'arbitro lariano: il ko casalingo per 3-2 patito dai giallorossi al cospetto della Virtus Francavilla nel campionato di Serie C2018-2019 ed il successo giallorosso a Palermo del 21 febbraio scorso con Verna e Martinelli a segno per i giallorossi ed il gol di Floriano per i rosanero.

DI SEGUTO LE PROBABILI FORMAZIONI DEL POSTICIPO DELLA 5ª GIORNATA DI SERIE C GIRONE C

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Verna, Risolo, Vandeputte, Porcino; Carlini, Cianci. A disposizione: Nocchi, Romagnoli, Gatti, Monterisi, De Santis, Tentardini, Vazquez, Ortisi, Welbeck, Bearzotti, Curiale, Bombagi.

Allenatore: Antonio Calabro.

Catania (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Zanchi; Biondi, Maldonado, Rosaia; Piccolo, Moro, Russotto. A disposizione: Stancapiano, Albertini, Albertini, Claiton, Pino, Pinto, Ropolo, Cataldi, Izco, Greco, Provenzano, Sipos, Russini.

Allenatore: Francesco Baldini.