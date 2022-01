Serie C-Girone C, cambio di orario per due gare della 25ª giornata di Lega Pro

In Serie C sono cambiati gli orari di Turris-Catania e Vibonese-Paganese, partite valide per la sesta giornata del girone di ritorno

Mediagol ⚽️

In Serie C sono cambiati gli orari di due partite del girone C, valide per la sesta giornata del girone di ritorno. Questo il comunicato ufficiale:

"La Lega Pro, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.158/DIV del 7.1.2022, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022

GIRONE C

TURRIS - CATANIA Domenica Ore 14.30

VIBONESE - PAGANESE Domenica Ore 14.30".