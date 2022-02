Serie C-Girone C, Bari sconfitto! Ok Avellino e Messina. Tris del Latina, Monopoli ko

Questi i risultati della 28a giornata di Serie C girone C. Bari clamorosamente ko col Campobasso. L'Avellino non si ferma, ok il Latina

Negli anticipi delle 14.30, un super Palermo ha lasciato alle spalle la batosta di Foggia ed ha rifilato una "cinquina" alla Turris, con la compagine di Silvio Baldini che è salita momentaneamente al quarto posto. Il Catanzaro non si ferma, Vivarini resta al secondo posto e vince la sua terza partita consecutiva con il medesimo risultato: 1-0. A farne le spese stavolta è stato il Taranto, con la rete siglata da Fazio. Si è divertito anche il MonterosiTuscia che ha superato in scioltezza la sfida contro Paganese con netto 0-3, allontanandosi dalla zona play-out in cui staziona proprio la compagine campana. Il Picerno si coccola Reginaldo, ancora una volta match-winner, mandando ko la Juve Stabia. Il Catania vince ancora e lo fa contro un avversario di spessore come la Virtus Francavilla grazie alla firma decisiva di Biondi, facendo un favore proprio ai rivali del Palermo.

Per quanto riguarda i risultati delle gare con calcio d'inizio programmato alle 17.30, il Messina vince e convince, guidato dall'esperienza di Piovaccari, superando per 2-0 lo scontro salvezza contro il Potenza. Il talento di Kragl è brillato in quel di Avellino, con Braglia che ha battuto la Fidelis Andria e può ancora puntare ad un tallonamento al Bari capolista. Proprio i "galletti" sono clamorosamente caduti in casa al "San Nicola" contro il Campobasso per 2-3, nonostante la compagine di Mignani abbia tentato un'isperata rimonta. Brivido anche per Di Donato che con il suo sorprendente Latina ha rischiato di non vincere una partita con tre gol di vantaggio, con la Vibonese comunque battuta 3-2. Il Foggia vince ancora e Zeman si prende il derby contro il Monopoli grazie alla firma dell'ex rosanero Petermann.

Di seguito i risultati della ventottesima giornata di Serie C girone C:

Catania-V.Francavilla 1-0

Palermo-Turris 5-0

Taranto-Catanzaro 0-1

Paganese-Monterosi 0-3

Picerno-Juve Stabia 1-0

Acr Messina-Potenza 2-0

Avellino-Fidelis Andria 2-0

Bari-Campobasso 2-3

Latina-Vibonese 3-2

Monopoli-Foggia 0-1

QUESTA LA CLASSIFICA DEL GIRONE C DI SERIE C

Bari 55

Catanzaro 51

Avellino 48

V.Francavilla 47

Palermo 45

Monopoli 43

Latina 41

Foggia 39

Turris 39

Picerno 39

Taranto 34

Catania 33

J.Stabia 33

Monterosi 33

Campobasso 33

Messina 26

Paganese 26

Potenza 22

F.Andria 20

Vibonese 16