Serie C-Girone C: Bari ok, un punto per l’ACR Messina. Ecco come cambia la classifica

Il Bari ha battuto la Paganese in trasferta, solo un pareggio tra ACR Messina e Picerno: ecco come cambia la classifica del Girone C di Serie C

Sono maturati i primi risultati dei match validi per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C. La capolista Bari ha battuto in trasferta la Paganese grazie al rigore trasformato da bomber Antenucci e al gol di Mallamo. La formazione di Michele Mignani è attualmente a più dieci dal Monopoli, seconda della classe in attesa dei risultati delle sfide in programma alle ore 17.30. L'ACR Messina si è equamente divisa la posta in palio con il Picerno: all'iniziale vantaggio ospite firmato da Reginaldo ha risposto il gol di Celic. Di seguito, risultati e classifica aggiornata del Girone C di Serie C.