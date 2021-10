Serie C-Girone C, Bari-Catanzaro: Mignani vs Calabro, le probabili formazioni

Bari e Catanzaro si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C: le probabili formazioni

Bari e Catanzaro si affrontano nel big match valido per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C. In palio tre punti pesanti ai fini dei rispettivi obiettivi dei due club. Al "San Nicola" lo start della sfida è previsto per le ore 14.00. Di seguito, le probabili scelte di Mignani e Calabro per la super partita che vedrà di fronte due delle rivali più accreditate per compiere il salto di categoria dalla C alla B.