Serie C-Girone C, Bari-Catania: le formazioni ufficiali della sfida del “San Nicola”

Le formazioni ufficiali della sfida tra Bari e Catania, in programma questo pomeriggio alle 17:30 allo stadio "San Nicola"

E' tutto pronto al "San Nicola" dove, questo pomeriggio, Bari e Catania si affronteranno nel primo match ufficiale del 2022 valido per la 23esima giornata di Serie C. I galletti, primi in classifica, puntano ad aumentare ulteriormente il già ampio divario dal Monopoli, secondo in classifica. Obiettivi sicuramente diversi per i siciliani, decisi a trovare i tre punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona play out.