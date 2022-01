Serie C-Girone C, Avellino-Monopoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali del match tra Avellino e Monopoli, in programma questo pomeriggio alle 17:30 e valido per il 23esimo turno di Serie C

Mediagol ⚽️

Si affronteranno questo pomeriggio al "Partenio-Lombardi" Avellino e Monopoli, in campo per il primo impegno del nuovo anno, dopo il rinvio della ripresa della Serie C a causa nel massiccio numero di casi Covid. Si tratta di una sfida d'alta quota, che metterà difronte la terza e la seconda forza del torneo, pronte a darsi battaglia per guadagnare punti preziosi.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Dossena, Bove, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, De Francesco, Mastalli, Di Paola, Matera. - Allenatore: Piero Braglia.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Viteritti, Bizzotto, Arena; Tazzer, Vassallo, Piccinni, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disp.: Guido, De Santis, Romano, Morrone, Bussaglia, Nina, Novella, Fornasier, Rossi, D'Agostino, Borrelli. - Allenatore: Alberto Colombo.

Arbitro: Francesco Luciani di Roma 1.