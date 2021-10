Serie C-Girone C, 9^ giornata: Palermo di Filippi vs la Turris. Il programma completo

Domenica 17 ottobre alle ore 14:30 sono in programma tutte le gare della nona giornata del Girone C di Serie C. Big match d'alta classifica tra Turris e Palermo e tra Catanzaro e Taranto. Bari impegnato e Campobasso, derby Foggia-Monopoli

L'intero nono turno del Girone C di Serie C è in programma per domenica 17 ottobre alle ore 14:30. Il Palermo di Giacomo Filippi sarà impegnato contro la rivelazione Turris: i rosanero non perdono in campionato dalla sfida contro il Taranto, mentre i campani sono reduci dalla sconfitta in rimonta subita sul campo del Bari capolista. Entrambe le compagini si trovano con lo stesso punteggio in classifica, pronte per regalare una sfida affascinante sotto molteplici punti di vista.

Altro match di cartello della giornata è la gara tra Catanzaro e Taranto, divise in classifica da un solo punto con la squadra di Calabro in seconda posizione a quota 14. I calabresi sono ancora imbattuti dopo otto giornate, mentre gli ospiti non vincono dal 26 settembre, nella partita contro il Latina. Il Bari capolista farà visita al Campobasso, cercando di mettere la freccia per la scalata direzione Serie B, in questo momento a più sei dalle inseguitrici.

Il nuovo ACR Messina targato Ezio Capuano - arrivato in Sicilia per risollevare le sorti dei peloritani reduci da quattro sconfitte consecutive - affronta il Potenza fuori casa in uno scontro salvezza da non sottovalutare. Il Catania sarà, invece, impegnato fuori casa contro la Virtus Francavilla, altra rivelazione del Girone C di Serie C, attualmente al terzo posto in compagnia di franchigie blasonate come Palermo, Turris e Monopoli. I rossoazzurri hanno vinto le ultime due sfide rispettivamente contro Picerno e Juve Stabia e puntano alla terza vittoria consecutiva per non perdere il treno playoff.

Derby pugliese pieno di fascino tra il Foggia di Zdenek Zeman e il Monopoli di Colombo. I padroni di casa devono necessariamente riscattare la brutta sconfitta subita contro il Palermo di Filippi al "Renzo Barbera" che ha interrotto una serie di cinque risultati utili consecutivi. Il Monterosi - reduce da due vittorie di fila contro Avellino e e ACR Messina - ospita la Paganese che invece non vince dalla sesta giornata contro il fanalino di coda Vibonese. Proprio la compagine calabrese, ultima in classifica con 4 punti, ospita il Latina targato Daniele Di Donato. Infine, sempre alle 14:30, è in programma anche la sfida del "Romeo Menti" con le Vespe a caccia di riscatto contro il Picerno.