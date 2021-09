Serie C (girone C), 5a giornata: frenata Bari, vince l’Avellino. Risultati e classifica

I risultati relativi alla quinta giornata del campionato di Serie C (girone C) con tanto di classifica aggiornata

Si è chiusa la 5a giornata del campionato di Serie C (girone C). Si torna indietro nel tempo con nove partite su dieci in contemporanea alle 14.30 considerando che la prossima settimana si giocherà il turno infrasettimanale. Unico posticipo sarà quello tra il Catanzaro e il Catania in programma lunedì sera. Il Palermo non va oltre il pareggio nella sfida in trasferta contro la matricola Monterosi, a Viterbo finisce 1-1. Brusca frenata anche per il Bari che impatta 1-1 nella sfida casalinga contro la Paganese, colpo Turris a Vibo mentre cade per la prima volta il Monopoli (3-1 a Francavilla). Primo successo stagionale per l'Avellino dopo 4 pari di fila.