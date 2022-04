SERIE C-GIRONE C, 37^ GIORNATA: VINCONO AVELLINO E CATANZARO. LA CLASSIFICA

E' passata agli archivi la trentasettesima giornata del Girone C di Serie C: risultati e classifica aggiornata in vista dell'ultima gara di campionato

Mediagol ⚽️️

E' quasi tempo di tirare le somme nel Girone C di Serie C. Il Palermo di Silvio Baldini è quanto meno certo di arrivare al quarto posto in classifica, ma dai risultati emersi nel pomeriggio si complica la pista che potrebbe portare i rosanero al secondo posto viste le vittorie di Catanzaro e Avellino.

ACR Messina-Turris 1-2

Avellino-Vibonese 3-1

Catanzaro-Campobasso 3-0

Fidelis Andria-Monterosi Tuscia 0-0

Latina-Monopoli 0-0

Paganese-Picerno 2-3

Potenza-Juve Stabia 1-1

Taranto-Bari 0-0

Virtus Francavilla-Foggia 2-2

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Bari 75

Catanzaro 64

Avellino 64

Palermo 63

Virtus Francavilla 56

Monopoli 56

Monterosi Tuscia 51

Turris 49

Picerno 49

Foggia 49

Juve Stabia 48

Campobasso 43

Latina 42

ACR Messina 39

Taranto 38

Potenza 36

Fidelis Andria 30

Paganese 26

Vibonese 21