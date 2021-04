Serie C-Girone C, 35a giornata: Catania all’esame Potenza, la Casertana cerca il sorpasso. Le partite di oggi

Il programma del trentacinquesimo turno.

Dopo le gare disputatesi nella giornata di ieri, valide per la quindicesima giornata di ritorno del Girone C di Serie C, sono sei le sfide in programma oggi, con Cavese-Teramo in programma alle ore 12.30. Alle ore 15, invece, la già promossa Ternana giocherà in casa della Turris, il Monopoli ospiterà la Paganese e il Catania affronterà al “Massimino” il Potenza.

Successivamente, alle ore 17.30, il Bisceglie dovrà vedersela con la Virtus Francavilla. Infine, alle ore 21 andrà in scena Viterbese-Casertana. Un successo permetterebbe alla Casertana di sorpassare in classifica proprio il Palermo, fermo a quota 43 punti.

IL PROGRAMMA

Palermo-Vibonese 0-0

Avellino-Bari 1-0

Cavese Teramo ore 12.30

Turris-Ternana ore 15.00

Monopoli-Paganese ore 15.00

Catania-Potenza ore 15.00

Bisceglie-Virtus Francavilla ore 17.30

Viterbese-Casertana ore 21.00

Juve Stabia-Catanzaro rinviata

Turno di riposo per il Foggia, prossimo avversario in campionato del Palermo.