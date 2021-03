Serie C-Girone C, 33a giornata: match point per la Ternana, Serie B ad un passo. Le partite di oggi

Il programma del trentatreesimo turno.

Con le gare Monopoli-Casertana e Palermo-Foggia rinviate causa Covid-19 e le partite giocate nella giornata di ieri, si concluderà oggi la quindicesima giornata di ritorno del Girone C di Serie C. Cinque le sfide in scena questo pomeriggio, con Vibonese-Teramo in scena alle ore 12.30.

Potrebbe essere il giorno della Ternana che, alle ore 15, giocherà in casa del Bisceglie, mentre l’Avellino ospiterà la Virtus Francavilla. Se la capolista vincerà e gli irpini non faranno risultato al “Partenio”, gli uomini di Lucarelli saranno già aritmeticamente promossi in Serie B. Poi, sempre alle ore 15, la Viterbese affronterà il Potenza. In caso di successo, i padroni di casa si avvicineranno momentaneamente al Palermo, portandosi a -1. Infine, alle ore 17.30, la Turris dovrà vedersela con il Catanzaro.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Monopoli-Casertana: rinviata

Cavese-Catania 0-2: giocata sabato

Bari-Paganese 2-0: giocata sabato

Vibonese-Teramo: ore 12.30

Bisceglie-Ternana: ore 15.00

Avellino-Virtus Francavilla: ore 15.00

Viterbese-Potenza: ore 15.00

Turris-Catanzaro: ore 17.30

Palermo-Foggia: rinviata

Turno di riposo per la Juve Stabia.