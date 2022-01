Serie C-Girone C, 2ª giornata di ritorno: cambia l’orario di Monterosi Tuscia-Bari

La Lega Pro ha comunicato la variazione di orario per una delle gare programmate per mercoledì 3 febbraio, giorno designato per il recupero della 2ª giornata di ritorno. Ecco quando si giocherà Monterosi Tuscia-Bari

Dopo lo slittamento della seconda e della terza gionata del campionato di Serie C, a causa dei numerosi casi di positività al coronavirus all'interno dei club della terza divisione di calcio italiana, pochi istanti fa la Lega Pro ha comunicato la variazione di orario per una delle gare programmate per mercoledì 3 febbraio, giorno designato per il recupero della 2ª giornata di ritorno. Di seguito la nota della Lega.

"VARIAZIONE GARE - 2a GIORNATA DI RITORNO La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.158/DIV del 7.1.2022, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

MERCOLEDÌ 02 FEBBRAIO 2022 - GIRONE C

MONTEROSI TUSCIA - BARI Mercoledì Ore 14.30"

RECUPERO 2ª GIORNATA RITORNO - 03 febbraio 2022

MONTEROSI TUSCIA BARI Mercoledì Ore 14.30

AVELLINO JUVE STABIA Giovedì Ore 18.00

CATANZARO PICERNO Mercoledì Ore 18.00

FIDELIS ANDRIA CATANIA Mercoledì Ore 18.00

MONOPOLI TURRIS Mercoledì Ore 18.00

PAGANESE LATINA Mercoledì Ore 18.00

PALERMO ACR MESSINA Mercoledì Ore 18.00

POTENZA FOGGIA Giovedì Ore 18.00

TARANTO CAMPOBASSO Mercoledì Ore 18.00

VIBONESE VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.00