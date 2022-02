Serie C-Girone C, 27ª giornata: cadono Juve Stabia e Messina, bene il Latina

I risultati dei match della ventisettesima giornata del girone C di Serie C-. Turno infrasettimanale del campionato di Lega Pro

Turno infrasettimanale in Lega Pro, che ha già visto disputarsi tre gare del girone C di Serie C. Nel primo dei tre match in programma nel primo pomeriggio ancora un ko per la Juve Stabia, che cade sotto i colpi del Catania. La gara del "Romeo Menti" termina 2-0 per la formazione rossazzurra, con le "vespe" che subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-1 contro il Palermo. Il secondo anticipo della giornata, Monterosi Tuscia-ACR Messina termina con la vittoria della compagine laziale per 3-1 contro la formazione giallorossa. Vittoria importante in chiave playoff per il Latina che con un perentorio 2-0 espugna il "Donato Curcio" di Picerno.