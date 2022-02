Serie C-Girone C, 27ª giornata: Avellino ko con il Francavilla. Ok Bari sulla Turris

I risultati dei match della ventisettesima giornata del girone C di Serie C-. Turno infrasettimanale del campionato di Lega Pro

Turno infrasettimanale in Lega Pro, che ha già visto disputarsi tre gare del girone C di Serie C alle ore 14.00 ed altre cinque alle ore 18.00. Nel primo dei tre match in programma nel primo pomeriggio ancora un ko per la Juve Stabia, che cade sotto i colpi del Catania. La gara del "Romeo Menti" termina 2-0 per la formazione rossazzurra, con le "vespe" che subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-1 contro il Palermo. Il secondo anticipo della giornata, Monterosi Tuscia-ACR Messina termina con la vittoria della compagine laziale per 3-1 contro la formazione giallorossa. Vittoria importante in chiave playoff per il Latina che con un perentorio 2-0 espugna il "Donato Curcio" di Picerno. Prova di forza del Bari che scaccia ogni dubbio e batte un avversario forte come la Turris. Pareggio che non fa piacere a nessuna squadra tra Fidelis Andria e Potenza, che avrebbero dovuto racimolare punti salvezza contro una diretta concorrente. Il Foggia di Zeman cala il poker al Palermo, con la compagine di Baldini demolita un po' a sorpresa. Cade l'Avellino contro la Virtus Francavilla che a questo punto si ripropone per un posto alle zone alte della classifica.