Serie C-Girone C, 25a giornata: il Catania batte la Turris, pari Vibonese-Paganese

Tre punti preziosi per il Catania di Baldini, pareggio a reti bianche tra Vibonese e Paganese: ecco come cambia la classifica del Girone C di Serie C

Sono emersi i primi finali della 25esima giornata del Girone C di Serie C. Il Catania di Baldini ha battuto a sorpresa la Turris, trovando tre punti preziosi per la propria corsa salvezza. La formazione di Caneo perde, invece, terreno rispetto alle dirette concorrenti che ambiscono al salto di categoria. Per gli etnei decisive le marcature di Albertini, Moro e Zanchi. A nulla è valso il gol del momentaneo uno a due firmato da Ghislandi. Nell'altra gara delle ore 14.30, Vibonese e Paganese si sono divise la posta in palio nello scontro salvezza.

I RISULTATI DEL GIRONE C DI SERIE C

Turris-Catania 1-3

Vibonese-Paganese 0-0

Bari-ACR Messina ore 17.30

Catanzaro-Avellino ore 17.30

Foggia-Fidelis Andria ore 17.30

Juve Stabia-Latina ore 17.30

Picerno-Monopoli ore 17.30

Campobasso-Palermo ore 17.30

Virtus Francavilla-Potenza ore 17.30

Monterosi Tuscia-Taranto ore 17.30

LA CLASSIFICA DEL GIRONE C DI SERIE C

Bari 51 *

Avellino 42 *

Monopoli 42 *

Virtus Francavilla 40 *

Catanzaro 39 *

Turris 39

Palermo 38 *

Taranto 33 *

Latina 32 *

Foggia 31 *

Juve Stabia 30 *

Picerno 30 *

Catania 29

Campobasso 26 *

Monterosi Tuscia 24 *

Paganese 23

ACR Messina 19 *

Potenza 18*

Fidelis Andria 18 *

Vibonese 16

*Una partita in meno