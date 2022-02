Serie C-Girone C, 22a giornata: vincono Bari e Turris, pari Catanzaro. Ok Francavilla

Terminate le gare di recupero della 22a giornata di Serie C, in attesa di Palermo-Taranto rinviata al 30 marzo. Vincono Bari e Turris, ok Juve Stabia. Pari per il Catanzaro

⚽️

Recupero della 22a giornata del girone C di Serie C, in programma a gennaio ma rinviata per i numerosi contagi da Covid-19. Terminate le prime nove gare, in attesa della sfida tra Palermo e Taranto, posticipata al 30 marzo. Torna a vincere la Turris, tre punti anche per il Bari. Solo pari pei il Catanzaro a Potenza.

La capolista Bari torna a vincere in campionato dopo il ko contro il Campobasso, i galletti superano di misura il Picerno con la rete di Antenucci nei primi minuti della ripresa. Vittoria anche per la Turris, reduce da ben cinque sconfitte di fila. La compagine di Caneo si impone per 3-1 contro il Foggia, doppietta di Santaniello per i corallini nel primo, intervallata dalla rete di Garofalo che firma il momentaneo pareggio. Nella ripresa ci pensa Leonetti a chiudere la gara in favore dei campani.

Vince di misura la Virtus Francavilla nel derby pugliese contro la Fidelis Andria, in gol Mastropietro nel primo tempo. Pari a reti bianche per il Catanzaro contro il Potenza, risultato che interrompe la striscia di cinque vittorie di fila per i giallorossi. Catania sconfitto in casa con la Paganese, la rete al quarto d'ora di Zanini condanna gli etnei. Vince infine la Juve Stabia per 3-1 sulla Vibonese.