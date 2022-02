Serie C-Girone C, 21a giornata: vincono Bari, Catanzaro e Francavilla. La classifica

Nei recuperi della 21esima giornata del Girone C di Serie C, vittorie per Bari, Catanzaro, Virtus Francavilla e Latina. Solo un pari tra Fidelis Andria e Catania

Sono emersi i primi finali dai recuperi della ventunesima giornata del Girone C di Serie C. Tre punti pesanti per la capolista Bari che raggiunge quota 51 punti in classifica grazie al successo odierno maturato sul campo del Monterosi. Vittorie preziose per Virtus Francavilla e Catanzaro rispettivamente contro Vibonese e Picerno. Solo un pareggio tra Fidelis Andria e Catania.

I RISULTATI DELLA 21esima GIORNATA DEL GIRONE C DI SERIE C

Catanzaro-Picerno 2-0

Fidelis Andria-Catania 1-1

Monterosi Tuscia-Bari 0-1

Paganese-Latina 1-2

Vibonese-Virtus Francavilla 1-2

Monopoli-Turris ore 18.00

Palermo-ACR Messinaore 18.00

Potenza-Foggia rinviata

Taranto-Campobasso 0re 18.00

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL GIRONE C DI SERIE C

Bari 51

Virtus Francavilla 40

Turris 39 *

Catanzaro 39

Avellino 39 *

Monopoli 39 *

Palermo 37 *

Taranto 32 *

Latina 32

Foggia 31 *

Juve Stabia 30 *

Picerno 30

Catania 26

Campobasso 25 *

Monterosi Tuscia 24

Paganese 22

Fidelis Andria 18

ACR Messina 18 *

Vibonese 15

Potenza 15 *

*una partita in meno