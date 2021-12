Serie C-Girone C, 20a giornata: Palermo ospite del Latina, il Bari riceve il Potenza

Alle porte la ventesima giornata del Girone C di Serie C. Il Palermo ospite del Latina, la capolista Bari riceve il Potenza. Avellino e Catanzaro in trasferta, big match Turris-Taranto

Ventesima giornata del Girone C di Serie C, primo turno di ritorno e ultimo dell'anno solare 2021. Nella giornata di domani sono previsti tre anticipi alle ore 14:30, Campobasso-Avellino alle 15:30, il Palermo di Filippi ospite del Latina di Di Donato alle ore 18. Nei posticipi serali big match Turris-Taranto, il Bari riceve il Potenza al "San Nicola".

Nelle gare delle ore 14:30, il nuovo ACR Messina guidato da Ezio Raciti vuole dare continuità all'ottimo punto ottenuto nel derby contro il Catania. I peloritani saranno impegnati in casa contro la Paganese, reduce dal pari interno contro la Turris. Il Foggia di Zdenek Zeman va a caccia del terzo risultato utile consecutivo, i rossoneri ospitano il Monterosi Tuscia al "Pino Zaccheria". Terzo e ultimo anticipo la gara tra la rivelazione Picerno e la Vibonese.

Alle ore 15:30 l'Avellino vola in trasferta a Campobasso per rimanere incollato alla zona playoff. Ruolino di marcia da prima in classifica per gli irpini, che in campionato non perdono dal lontano 3 ottobre contro il Monterosi Tuscia, da lì sei vittorie e sei pareggi. Nel match delle ore 18.00, la compagine rosanero di Giacomo Filippi è ospite del Latina guidato dal tecnico ex PalermoDaniele Di Donato. Reduce dal pari interno contro il Bari, la franchigia siciliana spera ancora di colmare quanto prima il gap che lo divide dai galletti, primi a +8. Laziali che, invece, sono finalmente riusciti ad abbandonare la zona calda della classifica e hanno collezionato una sola sconfitta nelle ultime cinque, proprio contro il Bari, oltre a due pareggi e altrettante vittorie.

I pugliesi guidati da Michele Mignani, dopo la trasferta di Palermo, riceveranno il Potenza. I biancorossi sono in fuga solitaria al primo posto e puntano a chiudere l'anno solare con un considerevole vantaggio sulle inseguitrici. Proprio la compagine biancoverde ha vinto l'ultima gara contro la Fidelis Andria e si è portata in seconda posizione scavalcando Turris e Palermo. Mercoledì gli uomini di Alberto Colombo voleranno in Sicilia per affrontare il Catania, reduce dal pari contro l'ACR Messina.

Big match tra Turris e Taranto nel posticipo delle ore 21.00. I corallini hanno steccato nel turno precedente, solo un pari con la Paganese. La compagine rossoblu si è imposta invece 2-0 sul Picerno portandosi al nono posto in piena zona playoff. Male nel turno precedente anche il Catanzaro, che non è andato oltre l'1-1 nel derby contro la Vibonese. Adesso la squadra di Vivarini affronterà la difficile trasferta contro la Virtus Francavilla, che domenica ha rifilato tre reti alla Juve Stabia. Ultimo dei posticipi, la sfida tra le Vespe e la Fidelis Andria.