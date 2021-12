Serie C-Girone C, 18a giornata: Palermo in trasferta a Catania, chiude il Bari

Diciottesima giornata del girone C di Serie C. Il Palermo è impegnato nel derby contro il Catania, posticipo domenicale tra Bari e Taranto. Il Monopoli ospita il Latina, Avellino in trasferta con la Vibonese

Diciottesima giornata del girone C di Serie C, in programma sabato 11 e domenica 12 dicembre. Bari e Palermo impegnate nei derby rispettivamente con Taranto e Catania. Il Monopoli ospita al "Veneziani" il Latina, ACR Messina in trasferta contro la Turris.

Anticipi delle 14:30 le sfide Campobasso-Catanzaro e Monterosi Tuscia-Fidelis Andria. I calabresi hanno cambiato allenatore in corsa, esonerato Antonio Calabro e dentro l'ex BariVivarini. I giallorossi sono reduci dalla vittoria contro il Foggia, che li ha rilanciati dopo tre gare senza bottino pieno. Sfida salvezza a Viterbo tra i laziali del patron Luciano Capponi e la Fidelis Andria, con le due compagini attualmente in piena zona retrocessione e distanti tra loro solamente un punto. Alle 15 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, i padroni di casa cercano il ritorno alla vittoria contro il Potenza, dopo la cocente sconfitta subita con la Paganese nel turno precedente.

Tra i posticipi del sabato il primo derby pugliese del diciottesimo turno, al "Pino Zaccheria" il Foggia sfida la Virtus Francavilla. La squadra di Zeman ha perso nel turno precedente contro il Catanzaro, sconfitta che però è arrivata dopo otto risultati utili consecutivi, che hanno proiettato i rossoneri all'ottavo posto in classifica. Seconda gara delle 17:30 la sfida tra Picerno e Paganese.

Diversi big match in programma domenica 12 dicembre. Alle 14:30 il Palermo di Giacomo Filippi sarà impegnato nel Derby di Sicilia contro il Catania. I rosanero hanno perso solamente una delle ultime otto sfide disputate, il ruolino di marcia positivo in trasferta si è infatti arrestato con la sconfitta di Picerno. Etnei che invece non riescono a trovare una continuità di rendimento, con sole tre vittorie conquistate nelle ultime otto gare. La compagine di Baldini è uscita sconfitta dall'ultimo confronto esterno contro il Latina, rossoazzurri che si trovano attualmente fuori dalla zona playoff.

Il Monopoli terzo in classifica sfida in casa proprio il Latina, con nerazzurri reduci - come detto - dalla promettente vittoria contro il Catania. Pugliesi che hanno fallito lo scontro diretto contro il Palermo nel turno precedente: al "Renzo Barbera" le reti di Valente e Brunori hanno steso i biancoverdi, riportando i siciliani al secondo posto dietro la capolista Bari. L'ACR Messina prova a uscire dal momento profondamente negativo: i peloritani affrontano la difficile trasferta di Torre del Greco. Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare per i giallorossi, Turris che invece insegue le prime tre ed è caccia della decima vittoria in campionato dopo gli stop con Potenza e Avellino. Proprio la compagine irpina sarà invece ospite del fanalino di coda Vibonese, con i calabresi che hanno vinto all'ultima contro il Campobasso. Lupi che invece non perdono in campionato dal 3 ottobre contro il Monterosi, record di dieci risultati utili consecutivi tra cui spicca il pareggio del turno precedente contro il Bari.

Il posticipo delle 17:30 che chiude la diciottesima giornata è il derby tra Bari e Taranto. Galletti che al "San Nicola" non hanno ancora perso in questo campionato, miglior rendimento interno dell'intero girone C al pari del Palermo. Il Taranto dell'ex rosanero, Andrea Saraniti, ha invece smarrito la compattezza che ha caratterizzato l'inizio di campionato. Dopo una partenza sprint, i rossoblu hanno vinto solo una delle ultime cinque gare disputate.