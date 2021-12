Serie C (girone C), 18a giornata: Catanzaro e Juve Stabia ok, risultati e classifica

I risultati delle gare disputate nel girone C di Serie C valida per la diciottesima giornata di campionato

18a giornata di Serie C (girone C) al via. Nel pomeriggio si sono disputate tre gare valida per il suddetto turno che hanno visto protagonista principale il Catanzaro che ha superato per 2-1 in trasferta il Campobasso. Vittoria senza storia quella ottenuta dalla Juve Stabia che ha surclassato per 3-0 il Potenza, successo di misura per il Monterosi che ha avuto la meglio (1-0) della Fidelis Andria.